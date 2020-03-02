Вероятна дальнейшая девальвация юаня - ИК "Фридом Финанс"

Следует ожидать понижения темпов роста ВВП Китая и дальнейшей девальвации юаня, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Елена Беляева.

Скорее всего, предполагает специалист, стоимость доллара вернется в область выше 7 юаней за доллар и будет оставаться там до появления данных о нормализации ситуации. В ближайшее время следует ожидать ответных мер Центрального банка Китая, который будет стараться поддержать восстановление экономики. В январе уже были снижены ставки по кредитам для предприятий, пострадавших от эпидемии. Вероятно, отмечает Е. Беляева, последуют и другие меры, упрощающие доступ к кредитам.