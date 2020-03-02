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02 марта 2020 года 15:32
Перспективы спроса на нефть остаются тревожными - ИК "Велес Капитал"
Котировки Brent и WTI остаются в "плюсе", но вдвое замедлили темпы утреннего повышения, прибавляя лишь около 1%. Цены стремятся устоять выше психологически важных отметок в 50 и 45 долларов в надежде на поддерживающие меры ОПЕК+ на этой неделе. Тем временем, указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, экономическая ситуация и перспективы спроса остаются тревожными.
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02 марта 2020 года 19:10
Волатильность цен на нефть на этой неделе сохранится, и нефть будет торговаться вблизи отметки $50/барр., говорится в обзоре Альфа-банка. "Поскольку цены на нефть снизились на 23% с начала 2020 г., недостатка в темах для обсуждения на встрече ОПЕК и России, которая состоится в Вене 5-6 марта,... читать дальше
.02 марта 2020 года 18:39
Фондовые рынки остаются уязвимыми для краткосрочной коррекции, говорится в комментарии Julius Baer. Опасения в связи с быстрым распространением коронавируса привели к одной из самых интенсивных коррекций на фондовых рынках за последние 120 лет. "Мы продолжаем считать, что инвесторы слишком резко... читать дальше
.02 марта 2020 года 18:19
Инвесторы осознают, что ведущие центробанки на данный момент имеют весьма ограниченные возможности - "ВТБ Капитал"
После произошедшей на прошлой неделе резкой коррекции на рынках акций и «бегства» инвесторов в защитные активы (в результате чего доходности 10- и 30-летних UST опустились до новых рекордных минимумов) участники рынков ждут, что Федрезерв и другие центробанки придут им на помощь. Однако инвесторы... читать дальше
.02 марта 2020 года 17:17
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по золоту, говорится в комментарии банка. Котировки золота упали на 5% в прошлую пятницу несмотря на состояние паники на финансовых рынках, что ставит вопрос о возможной вынужденной продаже. "И хотя мы не снимаем с расчета этот вариант, мы не видим ему... читать дальше
.02 марта 2020 года 15:56
Следует ожидать понижения темпов роста ВВП Китая и дальнейшей девальвации юаня, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Елена Беляева. Скорее всего, предполагает специалист, стоимость доллара вернется в область выше 7 юаней за доллар и будет оставаться там до появления данных о нормализации... читать дальше
.02 марта 2020 года 14:53
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Держать" акции Essential Utilities с целевой ценой $42, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева. Компания Essential Utilities опубликовала неплохие финансовые результаты за четвертый квартал. Выручка оказалась лучше ожиданий, однако... читать дальше
.02 марта 2020 года 13:30
Нефтяные котировки на текущей неделе покажут динамику в диапазоне $51-53 за баррель Brent - Sberbank Asset Management
Сырьевые рынки продемонстрировали высокую корреляцию с акциями и значительно корректировались на минувшей неделе. На текущей неделе вероятен рост рынков сырья, при этом нефтяные котировки покажут динамику в диапазоне $51-53 за баррель Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления... читать дальше
.02 марта 2020 года 11:41
Нефтяные котировки в утренние часы восстанавливаются вместе с прочими рисковыми активами, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $51/bbl, WTI - $45,8/bbl. Ожидания стимулов от центральных банков поддерживают настроения на глобальных площадках, что... читать дальше
.02 марта 2020 года 10:29
Аналитики Промсвязьбанка рассчитывают на удержание Brent в диапазоне 50-53 долл./барр. в понедельник-вторник в связи с некоторым улучшением общерыночного сантимента, говорится в комментарии. После достижения низов 2018 г. нефть начала отскакивать, реагируя и на новости о планах России... читать дальше
.02 марта 2020 года 09:28
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 в пятницу завершили "в минусе" седьмую торговую сессию подряд. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в ходе торгов в понедельник. читать дальше
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