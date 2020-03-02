Перспективы спроса на нефть остаются тревожными - ИК "Велес Капитал"

Котировки Brent и WTI остаются в "плюсе", но вдвое замедлили темпы утреннего повышения, прибавляя лишь около 1%. Цены стремятся устоять выше психологически важных отметок в 50 и 45 долларов в надежде на поддерживающие меры ОПЕК+ на этой неделе. Тем временем, указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, экономическая ситуация и перспективы спроса остаются тревожными.