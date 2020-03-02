Возможно возобновление интереса к бумагам золотодобытчиков - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника совершили попытку коррекционного отскока, но отступили от сопротивлений 2850 и 1330 пунктов соответственно ввиду резкого ухудшения настроений за рубежом. Высокая волатильность на мировых биржах сохраняется, в связи с чем покупки рисковых активов связаны с высокими рисками, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Золото пытается "отвоевать" отметку 1600 долларов, предвещая возобновление интереса к бумагам золотодобытчиков, указывает Е. Кожухова.