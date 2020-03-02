ГК "ФИНАМ" рекомендует "Держать" акции Essential Utilities с целевой ценой $42

Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Держать" акции Essential Utilities с целевой ценой $42, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева.

Компания Essential Utilities опубликовала неплохие финансовые результаты за четвертый квартал. Выручка оказалась лучше ожиданий, однако скорректированная прибыль на акцию в отчетном периоде оказалась на 1 цент хуже ожиданий аналитиков. При этом в целом менеджмент компании выпустил неплохой прогноз по финансовым показателям на 2020 год. "Мы считаем, что на данный момент бумаги компании в целом справедливо оценены рынков, поэтому мы по-прежнему рекомендуем "Держать" акции Essential Utilities с целевой ценой $42". - отмечает Вадим Сысоев.

Компания Essential Utilities (Aqua America), занимающаяся поставками воды частным клиентам и коммерческим организациям, опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 9,8% до $226,04 млн по сравнению с $205,74 млн годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $223,5 млн. В отчете отмечается, что выручка выросла благодаря росту тарифов, увеличению клиентской базы и объемов потребления.

Чистая прибыль в четвертом квартале составила $64,22 млн или $0,28 на акцию по сравнению с убытком в размере $3,6 млн или $0,02 на бумагу годом ранее. Помимо этого, Essential Utilities сообщила о квартальных дивидендах в размере $0,2343 на акцию. Компания Essential Utilities выплачивает дивиденды 75 лет подряд.

Исполнительный директор Essential Utilities Кристофер Франклин сообщил о сильном финансовом положении компании, отметив, что они продолжат реализовать долгосрочную стратегию, инвестируя в восстановление старой инфраструктуры, а также проявляя активность на рынке M&A. Также он отметил, что заключенная сделка по приобретению газовой компании Peoples будет закрыта в марте.