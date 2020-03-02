Целевая цена акций "Детского мира" - 130 рублей без учета дивиденда на горизонте 6 месяцев - ИК "Фридом Финанс"

ИК "Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Детского мира" и отмечает, что целевая цена акций - 130 руб. на горизонте 6 месяцев без учета дивидендов, говорится в в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Выручка "Детского мира" по итогам 2020г может составить свыше 144 млрд рублей, EBITDA - 19 млрд рублей, прибыль - 8,6 млрд рублей.

"Положительная динамика трафика позволит компании "Детский мир" принимать решения по активному развитию сети, - отмечает Георгий Ващенко. - В этом году "Детский мир" откроет 2000 магазинов небольшого формата (+300 тыс. кв. м. к существующим 843 тыс.). Таким образом, 2021 год, когда магазины заработают, может стать прорывным по выручке. Новые магазины добавят не менее 6 млрд руб. выручки в квартал".

"Детский мир" - самая быстрорастущая российская публичная компания сектора непродовольственного ретейла, указывает эксперт ИК "Фридом Финанс". Драйвером роста стал интернет-сегмент, продажи в котором увеличились более чем на 60% - до 5,8 млрд рублей в 4 квартале и до 14,5 млрд рублей за год. Офлайн-сегмент тоже демонстрирует высокий темп роста за счет открытия магазинов том числе, за рубежом.

Рентабельность показателя EBITDA удержалась на уровне 13,5%, поскольку благодаря низкой инфляции удалось удержать контроль над расходами. Доля общехозяйственных расходов сократилась на 1 п.п. за счет программы повышения эффективности. Динамика сопоставимых продаж положительная, причем увеличился трафик почти на 8% в России и на 35% в Казахстане. Это важнейший драйвер роста выручки в офлайн-сегменте.