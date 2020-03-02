Рубль имеет хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие пару недель - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль имеет хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие пару недель, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". При этом в среднесрочной перспективе курс сможет снизиться до 65 руб./$, если текущая оценка рисков от коронавируса окажется чрезмерной, что выглядит вероятным.

"Рубль на прошлой неделе слабел сильнее прочих валют развивающихся стран, курс достигал 67,6 руб./$, - напоминают аналитики банки. - Помимо глобальных рисков, давление на российскую валюту оказывала эскалация военного столкновения в Сирии. Индекс Мосбиржи потерял за неделю более 10% на фоне снижения спроса на риск со стороны глобальных инвесторов. Сегодня котировки российских активов восстанавливаются вслед за Азией - рубль прибавляет 0,5% и приближается к отметке 66 руб./$, индекс Мосбиржи прибавляет более 2%".