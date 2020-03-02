Нефтяные котировки на текущей неделе покажут динамику в диапазоне $51-53 за баррель Brent - Sberbank Asset Management

Сырьевые рынки продемонстрировали высокую корреляцию с акциями и значительно корректировались на минувшей неделе. На текущей неделе вероятен рост рынков сырья, при этом нефтяные котировки покажут динамику в диапазоне $51-53 за баррель Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика.

"Нефть продолжила дешеветь на прошлой неделе, снизившись на 13,6%, из-за возросшего эпидемии коронавируса, несмотря на оптимистичные данные Управления энергетической безопасности США (EIA), - комментирует Е. Линчик. - По данным EIA, запасы нефти в хранилищах США за неделю выросли лишь на 0,45 млн барр., до 443,3 млн барр., в то время как прогнозировался их рост на 2,6 млн барр. По данным Американского нефтяного института (API), запасы увеличились на 1,3 млн барр. По мнению участников рынка, предотвращению дальнейшего падения нефтяных котировок могут помочь решительные меры ОПЕК+, то есть более значительные ограничения на добычу на более продолжительный срок".