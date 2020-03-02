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02 марта 2020 года 12:46
Ценовая рыночная коррекция - хорошая возможность для открытия длинных позиций по бумагам "Детского мира" - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают ценовую рыночную коррекцию хорошей возможностью для открытия длинных позиций по бумагам "Детского мира", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Детский мир" отчитался о выходе на рекордные показатели прибыли и выручки в 2019 году. Выручка выросла на 16,1% почти до 130 млрд руб., чистая прибыль – на 11% до 7,3 млрд руб. Главными драйверами остаются высокая динамика сопоставимых продаж (+7,2% за год), а также открытие новых магазинов. В отчетном периоде торговая площадь повысилась на 9,7%. Компания нарастила рыночную долю за счет конкурентов, сопоставимый приток покупателей составил в прошлом году 8,5%. "Несмотря на непростые демографические, экономические и отраслевые тренды компания удерживает сильную динамику LFL продаж и маржинальность продаж (10,7% по EBITDA) на сопоставимом уровне с 2018 годом благодаря контролю за расходами, - отмечается в комментарии ГК "ФИНАМ". - Скоро эмитент может объявить о размере финального дивиденда по итогам 2019 года, и мы предполагаем, что выплаты будут на уровне ~5,1 руб. с DY 4,4% к текущей цене. Таким образом, суммарно за 2019 год акционеры могут получить рекордные 10,2 руб. (+15% г/г) с доходностью 9,5%". Акции DSKY выросли на 16% с начала года, превзойдя целевую цену 109 руб., но с учетом динамики прибыли и привлекательных дивидендов аналитики "ФИНАМа" считают текущие уровни обоснованными, тем более что в перспективе развитию бизнесу будет способствовать программа правительства по увеличению соцвыплат, которые повысят совокупный доход семей. "Ценовую рыночную коррекцию мы считаем хорошей возможностью для открытия длинных позиций по бумагам ретейлера", - заключает Наталия малых.
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