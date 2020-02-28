Падение мировых фондовых индексов может превысить 20% из-за коронавируса - Банк "Открытие"

Идущее с начала недели падение мировых фондовых индексов под влиянием реакции на стремительное распространение коронавируса может продолжиться и преодолеть отметку -20%, говорится в пресс-релизе "Открытие Research", аналитического управления банка "Открытие". При этом аналитики не исключают, что Банк России для стабилизации ситуации на валютном рынке может приостановить валютные интервенции.

"Наблюдаемые распродажи на рынках во многом связаны не столько с распространением вируса, сколько с опасениями введения непопулярных эпидемиологических мер - карантинов, ограничений на передвижение людей и товаров, - отмечают аналитики "Открытие Research". - В случае введения эти меры окажут сильный экономический эффект и затронут весь мир - карантин сокращает не только производственную активность, но и спрос. Растущая необходимость введения мер обусловлена тем, что распространение вируса в сопоставимой стадии (численность заболевших более 230 чел.) в Корее и Италии происходит существенно более быстрыми темпами, чем в регионах Китая за исключением провинции Хубэй".

Ожидаемое резкое снижение экономической активности обуславливает существенное снижение цен на металлы и энергоносители. На Китай, Европу и Корею приходится более 70% российского экспорта, что увеличивает чувствительность российской экономики к снижению экономической активности в этих странах. Именно этим, по мнению аналитиков "Открытие Research", объясняется быстрое исчезновение российской премии на финансовом рынке. С начала февраля темпы ослабления рубля в два раза превышают темпы обесценения валют развивающихся рынков, долговой рынок реагирует быстрее, индекс РТС после рекордного роста на 45% в 2019 году уже сократился на 18%. Инвесторы ищут убежище в наиболее надежных активах - казначейских облигациях США, доходность которых пока не сильно затронута вирусом, и золоте.

"Для стабилизации валютного рынка можно ожидать изменения политики Банка России: прежде всего -- приостановки интервенций на валютном рынке, как это было сделано в 2018 году. В настоящий момент интервенции Банка России в пересчете на ежемесячные объемы составляют около 4 млрд долларов" - отмечает старший экономист "Открытие Research" Максим Петроневич.

Дальнейшая ситуация на рынке остается малопредсказуемой. Однако на основе предыдущих кризисов можно сказать, что при преодолении индексом S&P500 отметки минус 20% от предыдущего достигнутого максимума, происходит дальнейшая коррекция рынка до 40-50%. Сейчас падение этого индекса составляет 12%.