ОПЕК остановит падение нефти - ИК "Фридом Финанс"

Текущее падение цены на нефть не выглядит экстремальным, но увеличивает вероятность ответных мер по ограничению добычи от стран ОПЕК на заседании, которое состоится на следующей неделе, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой.

"Осенью 2018 года темпы снижения были более впечатляющими - на 42% от максимума $86 за баррель, - напоминает эксперт. - В текущей ситуации сказывается фактор паники, СМИ раскручивают тему коронавируса излишне активно, создавая эмоциональный эффект. Участники рынка закладывают в текущую цену возможное в будущем снижение спроса, которое сейчас, не зная окончательных результатов эпидемии, они склонны преувеличивать".

Неопределенность, кроме того, заставляет хеджеров накапливать значительные позиции, и это также создает давление на котировки. "Отметка $50 за баррель Brent, конечно, является важным психологическим уровнем, пробой которого может спровоцировать падение ниже, в район $44, - отмечает Елена Беляева. - Текущее снижение цен увеличивает вероятность ответных мер по ограничению добычи от стран ОПЕК на заседании, которое состоится на следующей неделе. Эти решения, скорее всего, остановят дальнейшее падение. Ориентирами снижения котировок нефти WTI выступает уровень поддержки в районе $42 за баррель".