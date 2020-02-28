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28 февраля 2020 года 16:20
Потенциал роста акций Интер РАО - около 50% на горизонте 12 месяцев - ИК "Фридом Финанс"
Интер РАО отчиталось близко к ожиданиям: рост выручки составил 7%, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Это обусловлено преимущественно вводом в эксплуатацию объектов в Калининградской области, Башкирии, ростом тарифов на мощность и среднеотпускных цен. Драйвером роста выручки стал сегмент генерации, прирост составил около 10 млрд рублей. Операционные расходы остались под контролем, они выросли медленнее выручки. Рентабельность показателя EBITDA увеличилась до 13%. Это стало драйвером роста прибыли, которая выросла на 14%, до 81,9 млрд руб. Объем капзатрат остался на примерно на уровне прошлого года. Рост операционного денежного потока обеспечил прирост чистых денежных средств до 196 млрд рублей. "Мы ожидаем, что Интер РАО выплатит 25% консолидированной прибыли, что соответствует приблизительно 19 коп. на акцию, - отмечает Георгий Ващенко. - Дивидендная доходность не является драйвером роста. Отсутствие реакции игроков на отчетность объяснимо нервозной ситуации на рынке. Ситуация с вирусом в Китае, по мнению менеджмента, слабо влияет на показатели. Объем экспорта составляет около 3 млрд кВт*ч в год, это 2% от всей производимой энергии. В будущем экспорт может сокращаться на фоне увеличения производства в Китае и отсутствия арбитражных возможностей. Мы не ожидаем, что крупные инвестдома пересмотрят цели (потенциал роста около 50% на горизонте 12 месяцев), Интер РАО одна из самых "дешевых" бумаг на рынке по основным мультипликаторам".
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28 февраля 2020 года 17:46
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.28 февраля 2020 года 17:01
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.27 февраля 2020 года 17:38
Рынки относятся к вспышке коронавируса как к шоковому событию на стороне спроса, а не предложения - Julius Baer
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.27 февраля 2020 года 16:41
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