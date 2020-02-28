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28 февраля 2020 года 15:27
Рубль значительно "перепродан" - ИК "Фридом Финанс"
Рубль значительно "перепродан", и в краткосрочном периоде курс рубля к евро будет восстанавливаться, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. Текущее отклонение EUR/RUB от целевого недельного диапазона в 60,9-70,9 рубля за евро, определенного статистикой краткосрочной волатильности, является близким к беспрецедентному, указывает А. Осин. C учетом курса евро к рублю в 74 на середину дня, вероятность такого отклонения на основе данных с 1997 года составляет всего 1%. "Рубль значительно "перепродан", на этом фоне и в отсутствие "свежих" драйверов для "медвежьей" динамики российских рынков, на фоне рыночных слухов о планах ОПЕК+ по сокращению объема предложения нефти на 1 млн баррелей, полагаю, что в краткосрочном периоде рынок и курс рубля к евро будут восстанавливаться от минимумов пятницы, составляющих 2744,18 пункта и 74,71 рубля за евро", - указывает эксперт ИК "Фридом Финанс". Однако учитывая, что пробит вверх недельный тренд EUR/RUB, сформированный в середине 2018 года, рынку будет сложно в краткосрочном периоде восстановиться быстро, полагает Александр Осин. "На следующей неделе преобладают шансы нового раунда снижения курса рубля к евро с целевым диапазоном в 71,7-76 рублей. Впрочем, риски данного прогноза учитывая высокую волатильность рынка являются повышенными", - заключает аналитик ИК "Фридом Финанс".
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28 февраля 2020 года 17:46
Идущее с начала недели падение мировых фондовых индексов под влиянием реакции на стремительное распространение коронавируса может продолжиться и преодолеть отметку -20%, говорится в пресс-релизе "Открытие Research", аналитического управления банка "Открытие". При этом аналитики не исключают, что... читать дальше
.28 февраля 2020 года 17:01
Текущее падение цены на нефть не выглядит экстремальным, но увеличивает вероятность ответных мер по ограничению добычи от стран ОПЕК на заседании, которое состоится на следующей неделе, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Осенью 2018 года темпы снижения были... читать дальше
.28 февраля 2020 года 15:51
Российский фондовый рынок в первой половине февраля удерживался в "боковике" с попытками подняться выше, после чего перешел в пике вслед за мировыми биржами, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Основной причиной продаж стало стремительное распространение... читать дальше
.28 февраля 2020 года 15:03
Нефть в течение следующей недели удержится в диапазоне 45-50 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Сантимент в нефти крайне хрупкий, поэтому новости о стремительном распространении вируса в Европе и потенциальной угрозы для США приводят к паническому бегству инвесторов из сырья. На этом... читать дальше
.28 февраля 2020 года 14:15
Доходность по 10-летним Казначейским облигациям США в четверг упала ниже 1,25%, поскольку инвесторы продолжили уходить в защитные активы, говорится в комментарии Julius Baer. "Данные по потоку средств фондов за неделю также говорят о том, что инвесторы снижают свою зависимость от более рисковых... читать дальше
.28 февраля 2020 года 13:48
Компания Beyond Meat Inc. отчиталась лучше ожиданий рынка, но риски конкуренции ставят под сомнение текущие высокие оценки, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Выручка компании выросла на 212%, до $98,5 млн, что оказалось лучше прогнозных $80 млн. Чистый убыток... читать дальше
.28 февраля 2020 года 10:11
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что на фоне мировой паники к коррекционному снижению перешло и золото, котировки которого опустились к 1630 долларам за унцию и, с технической точки зрения, могут стремиться к 1600 долларам. читать дальше
.28 февраля 2020 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг заметным падением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского заметно снижаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают быстро снижаться. читать дальше
.27 февраля 2020 года 17:38
Рынки относятся к вспышке коронавируса как к шоковому событию на стороне спроса, а не предложения - Julius Baer
Рынки относятся к вспышке коронавируса как к шоковому событию на стороне спроса, а не предложения, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы продолжаем предпочитать умеренный кредитный риск риску дюрации на фоне низких темпов роста экономики и мер финансового давления, - отмечает руководитель... читать дальше
.27 февраля 2020 года 16:41
Маловероятно, что евро будет расти к доллару на фоне дальнейшего укрепления доллара по широкому спектру активов - ВТБ Капитал Форекс
Утром в четверг евро-доллар прорвался выше 1,09 и достигал отметки 1,0946 - видимо, на срабатывании стоп-приказов выше отметки 1,09, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "На этом, скорее всего, локальный рост пары eur/usd закончен, - полагает... читать дальше
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