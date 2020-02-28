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28 февраля 2020 года 14:42
Обвал цен на нефть и геополитика усиливают коррекцию рынка акций РФ - БКС
Российский рынок акций в пятницу возобновил падение на фоне активной коррекции на внешних рынках, вызванной опасениями выхода из-под контроля коронавируса и связанной с этим потенциальной глобальной рецессии, отмечается в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. При этом российский рынок демонстрирует более глубокое снижение, нежели западные аналоги, что, по мнению эксперта, может быть связано с рядом факторов. "Во-первых, развивающиеся рынки обычно демонстрируют более выраженную динамику снижения в бегства из риска, и, напротив, более уверенный рост - в периоды глобального подъема риск-аппетитов, - указывает С. Дейнека. - Во-вторых, на степень наблюдаемого снижения российского рынка влияет падение цен на нефть. Цена барреля Brent сегодня уже пробивала вниз психологическую отметку в $50 и может пойти ниже, в направлении $48. В-третьих, медвежьи настроения на нашем рынке заметно усиливает напряженность геополитического фона, связанная как с эскалацией ситуации в сирийском Идлибе, где происходят масштабные боевые действия, способные усилить градус наметившейся конфронтации между Москвой и Анкарой, так и с активизацией санкционной риторики Запада. В частности, по данным СМИ, в Брюсселе рассматривают возможность введения санкций в отношении ряда структур РФ и Китая за их якобы враждебную киберактивность, а политики в Вашингтоне между тем снова говорят об угрозе внешнего вмешательства в выборы президента США". С учетом того, что информационный фон вокруг негатива вокруг COVID-19 сохраняется негативным, а котировки нефти и мировые биржи крепко погружены в красную зону, эксперт "БКС Премьер" ожидает сохранения понижательного движения российских индексов. "По нашим оценкам, индекс Мосбиржи может завершить день в пределах 2740-2800 пунктов, РТС - 1270-1320 п.", - прогнозирует Сергей Дейнека.
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28 февраля 2020 года 17:46
Идущее с начала недели падение мировых фондовых индексов под влиянием реакции на стремительное распространение коронавируса может продолжиться и преодолеть отметку -20%, говорится в пресс-релизе "Открытие Research", аналитического управления банка "Открытие". При этом аналитики не исключают, что... читать дальше
.28 февраля 2020 года 17:01
Текущее падение цены на нефть не выглядит экстремальным, но увеличивает вероятность ответных мер по ограничению добычи от стран ОПЕК на заседании, которое состоится на следующей неделе, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Осенью 2018 года темпы снижения были... читать дальше
.28 февраля 2020 года 15:51
Российский фондовый рынок в первой половине февраля удерживался в "боковике" с попытками подняться выше, после чего перешел в пике вслед за мировыми биржами, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Основной причиной продаж стало стремительное распространение... читать дальше
.28 февраля 2020 года 15:03
Нефть в течение следующей недели удержится в диапазоне 45-50 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Сантимент в нефти крайне хрупкий, поэтому новости о стремительном распространении вируса в Европе и потенциальной угрозы для США приводят к паническому бегству инвесторов из сырья. На этом... читать дальше
.28 февраля 2020 года 14:15
Доходность по 10-летним Казначейским облигациям США в четверг упала ниже 1,25%, поскольку инвесторы продолжили уходить в защитные активы, говорится в комментарии Julius Baer. "Данные по потоку средств фондов за неделю также говорят о том, что инвесторы снижают свою зависимость от более рисковых... читать дальше
.28 февраля 2020 года 13:48
Компания Beyond Meat Inc. отчиталась лучше ожиданий рынка, но риски конкуренции ставят под сомнение текущие высокие оценки, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Выручка компании выросла на 212%, до $98,5 млн, что оказалось лучше прогнозных $80 млн. Чистый убыток... читать дальше
.28 февраля 2020 года 10:11
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что на фоне мировой паники к коррекционному снижению перешло и золото, котировки которого опустились к 1630 долларам за унцию и, с технической точки зрения, могут стремиться к 1600 долларам. читать дальше
.28 февраля 2020 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг заметным падением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского заметно снижаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают быстро снижаться. читать дальше
.27 февраля 2020 года 17:38
Рынки относятся к вспышке коронавируса как к шоковому событию на стороне спроса, а не предложения - Julius Baer
Рынки относятся к вспышке коронавируса как к шоковому событию на стороне спроса, а не предложения, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы продолжаем предпочитать умеренный кредитный риск риску дюрации на фоне низких темпов роста экономики и мер финансового давления, - отмечает руководитель... читать дальше
.27 февраля 2020 года 16:41
Маловероятно, что евро будет расти к доллару на фоне дальнейшего укрепления доллара по широкому спектру активов - ВТБ Капитал Форекс
Утром в четверг евро-доллар прорвался выше 1,09 и достигал отметки 1,0946 - видимо, на срабатывании стоп-приказов выше отметки 1,09, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "На этом, скорее всего, локальный рост пары eur/usd закончен, - полагает... читать дальше
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