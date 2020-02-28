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28 февраля 2020 года 14:15
Облигации развивающихся рынков находятся под давлением ухода от рисков - Julius Baer
Доходность по 10-летним Казначейским облигациям США в четверг упала ниже 1,25%, поскольку инвесторы продолжили уходить в защитные активы, говорится в комментарии Julius Baer. "Данные по потоку средств фондов за неделю также говорят о том, что инвесторы снижают свою зависимость от более рисковых сегментов рынка облигаций, включая долг развивающихся рынков, высокодоходные облигации и кредиты", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Тем не менее, учитывая объем потерь на фондовом рынке, отток из более рисковых сегментов на рынке облигаций можно считать умеренным, полагает эксперт. Индекс J.P. Morgan для суверенного долга развивающихся экономик в местной валюте снизился на 0,3% в местных валютах и на 3,4% в долл. США с пиковых значений января. Причина в том, что рынок облигаций рассчитывает на снижения ставки ФРС США, и на настоящий момент фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают более трех сокращений. Исторически, сокращения ставки ФРС США оказывали позитивное влияние на более рисковые сегменты рынка облигаций, поскольку они стимулируют погоню за доходностью. "Мы не разделяем ожидания рынка по сокращениям в той же мере, однако на настоящий момент учитываем возможную поддержку рисковых сегментов. Облигации развивающихся рынков не смогут избежать последствий ухода инвесторов от рисков. Однако, потери будут ограничены, пока внимание участников приковано к снижениям ставки ФРС США. Мы сохраняем нашу рекомендацию умеренного кредитного риска", - заключает Маркус Алленшпах.
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28 февраля 2020 года 17:46
Идущее с начала недели падение мировых фондовых индексов под влиянием реакции на стремительное распространение коронавируса может продолжиться и преодолеть отметку -20%, говорится в пресс-релизе "Открытие Research", аналитического управления банка "Открытие". При этом аналитики не исключают, что... читать дальше
.28 февраля 2020 года 17:01
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.28 февраля 2020 года 15:51
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.28 февраля 2020 года 15:03
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.28 февраля 2020 года 13:48
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.28 февраля 2020 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг заметным падением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского заметно снижаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают быстро снижаться. читать дальше
.27 февраля 2020 года 17:38
Рынки относятся к вспышке коронавируса как к шоковому событию на стороне спроса, а не предложения - Julius Baer
Рынки относятся к вспышке коронавируса как к шоковому событию на стороне спроса, а не предложения, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы продолжаем предпочитать умеренный кредитный риск риску дюрации на фоне низких темпов роста экономики и мер финансового давления, - отмечает руководитель... читать дальше
.27 февраля 2020 года 16:41
Маловероятно, что евро будет расти к доллару на фоне дальнейшего укрепления доллара по широкому спектру активов - ВТБ Капитал Форекс
Утром в четверг евро-доллар прорвался выше 1,09 и достигал отметки 1,0946 - видимо, на срабатывании стоп-приказов выше отметки 1,09, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "На этом, скорее всего, локальный рост пары eur/usd закончен, - полагает... читать дальше
.27 февраля 2020 года 14:53
Базовый прогноз по нефти на ближайшие торговые сессии - возврат выше 53,5 доллара за баррель, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Основным негативным драйвером выступают новые минимумы по нефти. Баррель марки Brent в четверг в моменте доходил до уровня 51,86 впервые с декабря 2018 года,... читать дальше
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