Облигации развивающихся рынков находятся под давлением ухода от рисков - Julius Baer

Доходность по 10-летним Казначейским облигациям США в четверг упала ниже 1,25%, поскольку инвесторы продолжили уходить в защитные активы, говорится в комментарии Julius Baer. "Данные по потоку средств фондов за неделю также говорят о том, что инвесторы снижают свою зависимость от более рисковых сегментов рынка облигаций, включая долг развивающихся рынков, высокодоходные облигации и кредиты", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.

Тем не менее, учитывая объем потерь на фондовом рынке, отток из более рисковых сегментов на рынке облигаций можно считать умеренным, полагает эксперт. Индекс J.P. Morgan для суверенного долга развивающихся экономик в местной валюте снизился на 0,3% в местных валютах и на 3,4% в долл. США с пиковых значений января. Причина в том, что рынок облигаций рассчитывает на снижения ставки ФРС США, и на настоящий момент фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают более трех сокращений. Исторически, сокращения ставки ФРС США оказывали позитивное влияние на более рисковые сегменты рынка облигаций, поскольку они стимулируют погоню за доходностью.

"Мы не разделяем ожидания рынка по сокращениям в той же мере, однако на настоящий момент учитываем возможную поддержку рисковых сегментов. Облигации развивающихся рынков не смогут избежать последствий ухода инвесторов от рисков. Однако, потери будут ограничены, пока внимание участников приковано к снижениям ставки ФРС США. Мы сохраняем нашу рекомендацию умеренного кредитного риска", - заключает Маркус Алленшпах.