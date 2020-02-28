.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Справедливая цена для акций Beyond Meat Inc. - $93 - ИК "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 февраля 2020 года 13:48
Справедливая цена для акций Beyond Meat Inc. - $93 - ИК "Фридом Финанс"
Компания Beyond Meat Inc. отчиталась лучше ожиданий рынка, но риски конкуренции ставят под сомнение текущие высокие оценки, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Выручка компании выросла на 212%, до $98,5 млн, что оказалось лучше прогнозных $80 млн. Чистый убыток Beyond Meat сократился с $7,5 млн за четвертый квартал 2018-го до $0,5 за тот же период 2019-го. Компания остается лидером новой индустрии заменителей мяса, поэтому высокие темпы роста сохраняются. Для поддержания лидерства в своей индустрии компания планирует увеличить инвестиции в маркетинг, исследования и разработки, а также на развитие на международных площадках. Шаг, на взгляд эксперта ИК "Фридом Финанс", оправдан, но маржинальность в связи с этим дольше останется под давлением. Тем не менее, Ален Сабитов считает, что на горизонте 10 лет по мере взросления индустрии операционная маржинальность Beyond Meat должна приблизиться к 20%. Это немного выше, чем у таких устоявшихся гигантов, как Kraft Heinz или Campbell Soup, в силу инновационности. "Тем не менее, даже с учетом высоких темпов роста, которые поддерживаются развитием партнерских отношений с гигантами вроде Starbucks, McDonalds сложно ждать что CAGR для выручки у компании превысит 30% на горизонте 10 лет, - отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс". - Кроме того, риски новой индустрии сохраняются. В их числе угроза конкуренции со стороны гигантов, которые обращают все больше внимания на технологии заменителей мяса на растительной основе. Нельзя исключать и риски потенциального вреда данных продуктов для потребителей, что может снизить спрос. Подобные риски способствуют определенному дисконту при оценке справедливой стоимости. На мой взгляд, справедливый уровень средневзвешенной стоимости капитала для Beyond Meat составляет 9%. С учетом всего этого при наиболее благоприятном стечении обстоятельств справедливую цену можно установить на уровне $93. Развитие пессимистического сценария предполагает таргет на отметке $59. Акции компании после публикации отчета снизились на постмаркете до $97".
.
28 февраля 2020 года 17:46
Идущее с начала недели падение мировых фондовых индексов под влиянием реакции на стремительное распространение коронавируса может продолжиться и преодолеть отметку -20%, говорится в пресс-релизе "Открытие Research", аналитического управления банка "Открытие". При этом аналитики не исключают, что... читать дальше
.28 февраля 2020 года 17:01
Текущее падение цены на нефть не выглядит экстремальным, но увеличивает вероятность ответных мер по ограничению добычи от стран ОПЕК на заседании, которое состоится на следующей неделе, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Осенью 2018 года темпы снижения были... читать дальше
.28 февраля 2020 года 15:51
Российский фондовый рынок в первой половине февраля удерживался в "боковике" с попытками подняться выше, после чего перешел в пике вслед за мировыми биржами, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Основной причиной продаж стало стремительное распространение... читать дальше
.28 февраля 2020 года 15:03
Нефть в течение следующей недели удержится в диапазоне 45-50 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Сантимент в нефти крайне хрупкий, поэтому новости о стремительном распространении вируса в Европе и потенциальной угрозы для США приводят к паническому бегству инвесторов из сырья. На этом... читать дальше
.28 февраля 2020 года 14:15
Доходность по 10-летним Казначейским облигациям США в четверг упала ниже 1,25%, поскольку инвесторы продолжили уходить в защитные активы, говорится в комментарии Julius Baer. "Данные по потоку средств фондов за неделю также говорят о том, что инвесторы снижают свою зависимость от более рисковых... читать дальше
.28 февраля 2020 года 10:11
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что на фоне мировой паники к коррекционному снижению перешло и золото, котировки которого опустились к 1630 долларам за унцию и, с технической точки зрения, могут стремиться к 1600 долларам. читать дальше
.28 февраля 2020 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг заметным падением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского заметно снижаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают быстро снижаться. читать дальше
.27 февраля 2020 года 17:38
Рынки относятся к вспышке коронавируса как к шоковому событию на стороне спроса, а не предложения - Julius Baer
Рынки относятся к вспышке коронавируса как к шоковому событию на стороне спроса, а не предложения, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы продолжаем предпочитать умеренный кредитный риск риску дюрации на фоне низких темпов роста экономики и мер финансового давления, - отмечает руководитель... читать дальше
.27 февраля 2020 года 16:41
Маловероятно, что евро будет расти к доллару на фоне дальнейшего укрепления доллара по широкому спектру активов - ВТБ Капитал Форекс
Утром в четверг евро-доллар прорвался выше 1,09 и достигал отметки 1,0946 - видимо, на срабатывании стоп-приказов выше отметки 1,09, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "На этом, скорее всего, локальный рост пары eur/usd закончен, - полагает... читать дальше
.27 февраля 2020 года 14:53
Базовый прогноз по нефти на ближайшие торговые сессии - возврат выше 53,5 доллара за баррель, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Основным негативным драйвером выступают новые минимумы по нефти. Баррель марки Brent в четверг в моменте доходил до уровня 51,86 впервые с декабря 2018 года,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.