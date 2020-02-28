Справедливая цена для акций Beyond Meat Inc. - $93 - ИК "Фридом Финанс"

Компания Beyond Meat Inc. отчиталась лучше ожиданий рынка, но риски конкуренции ставят под сомнение текущие высокие оценки, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова.

Выручка компании выросла на 212%, до $98,5 млн, что оказалось лучше прогнозных $80 млн. Чистый убыток Beyond Meat сократился с $7,5 млн за четвертый квартал 2018-го до $0,5 за тот же период 2019-го. Компания остается лидером новой индустрии заменителей мяса, поэтому высокие темпы роста сохраняются. Для поддержания лидерства в своей индустрии компания планирует увеличить инвестиции в маркетинг, исследования и разработки, а также на развитие на международных площадках.

Шаг, на взгляд эксперта ИК "Фридом Финанс", оправдан, но маржинальность в связи с этим дольше останется под давлением. Тем не менее, Ален Сабитов считает, что на горизонте 10 лет по мере взросления индустрии операционная маржинальность Beyond Meat должна приблизиться к 20%. Это немного выше, чем у таких устоявшихся гигантов, как Kraft Heinz или Campbell Soup, в силу инновационности.

"Тем не менее, даже с учетом высоких темпов роста, которые поддерживаются развитием партнерских отношений с гигантами вроде Starbucks, McDonalds сложно ждать что CAGR для выручки у компании превысит 30% на горизонте 10 лет, - отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс". - Кроме того, риски новой индустрии сохраняются. В их числе угроза конкуренции со стороны гигантов, которые обращают все больше внимания на технологии заменителей мяса на растительной основе. Нельзя исключать и риски потенциального вреда данных продуктов для потребителей, что может снизить спрос. Подобные риски способствуют определенному дисконту при оценке справедливой стоимости. На мой взгляд, справедливый уровень средневзвешенной стоимости капитала для Beyond Meat составляет 9%. С учетом всего этого при наиболее благоприятном стечении обстоятельств справедливую цену можно установить на уровне $93. Развитие пессимистического сценария предполагает таргет на отметке $59. Акции компании после публикации отчета снизились на постмаркете до $97".