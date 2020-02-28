Рубль имеет хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие пару недель - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль имеет хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие пару недель, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

Впечатляющее падение российских индексов и ослабление валюты продолжаются, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Курс рубля закрепился на 67,6 руб./$, нервное движение может продолжиться, рубль в таком случае ослабнет до 68 руб./$ и потянет за собой рынок акций.

"Но на наш взгляд, у рубля есть хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие пару недель. При этом в среднесрочной перспективе курс сможет снизиться до 65 руб./$, если текущая оценка рисков от коронавируса окажется чрезмерной, что довольно вероятно", - пишут специалисты банка.