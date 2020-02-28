Курс российской валюты временно может ослабиться до уровней, близких к 70 рублям за доллар - БКС

Если принятие вирусных угроз станет идеей, полностью доминирующей на рынках, распродажи могут прийти и на более устойчивые долговые площадки, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "При реализации данных условий, вероятно, можно будет говорить о полноценном входе рынков в паническое состояние. Обвал фондовых площадок при таких водных может достигать 15-20% (потенциал снижения также может не ограничиться данными уровнями). По нашим оценкам, курс российской валюты временно может ослабиться до уровней, близких к 70 рублям за доллар. В перспективе ближайшей недели мы ожидаем высокоамплитудного движения курса российской валюты в широком диапазоне 66,5-69 рублей за доллар", - пишет А. Покатович.