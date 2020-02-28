"Ренессанс Капитал" поднял оценку акций "РусГидро" на 11%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,75 рубля до 0,83 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как отмечается в обзоре, аналитики скорректировали модель оценки "РусГидро" с учетом ее операционных показателей за 2019 год и своего более оптимистичного взгляда относительно будущих списаний в связи с обесценением активов.

Эксперты ожидают, что средняя дивидендная доходность акций "РусГидро" в 2020-2022 годах может достигнуть привлекательного уровня 8,8%.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 0,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость акций "РусГидро" составляет порядка 0,7 рубля за штуку.