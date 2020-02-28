Высоки шансы на сохранение слабых позиций рубля в ближайшие дни - Росбанк

Рубль продолжает стремительное падение, реагируя на мировую панику. В краткосрочной перспективе факторов для поддержки рубля немного, считают аналитики Росбанка, поэтому они видят высокие шансы на сохранение слабых позиций рубля в ближайшие дни. Позитивным событием, по мнению специалистов банка, может стать заседание ОПЕК+ 5-6 марта в Вене, для которого все более вероятным сценарием становятся новые меры по дополнительному сокращению добычи нефти.