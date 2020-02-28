Citi поднял оценку акций Polymetal в 1,5 раза, подтвердив рекомендацию "покупать"

Citi повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) с 10,60 фунта стерлингов до 16 фунтов стерлингов за штуку, сообщило агентство Bloomberg.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 12,44 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 12,95 фунта стерлингов за штуку.