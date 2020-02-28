Инвесторы в акции GEM, застигнутые врасплох падением рынка, только начали продавать, в бондах ЕМ по-прежнему спокойно - "БКС Глобал Маркетс"

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Инвесторы в акции GEM (глобальные фонды, инвестирующие в акции развивающихся рынков), застигнутые врасплох падением рынка, только начали продавать, а вот в облигациях ЕМ (развивающиеся рынки) по-прежнему спокойно по итогам недели, завершившейся 26 февраля, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 20 по 26 февраля составил $30 млн против притока $190 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"На прошлой неделе глобальные инвесторы EM забрали всего $1,5 млрд своих денег из фондов акций GEM, что, однако, оказалось крупнейшим оттоком с середины августа. Такую динамику можно считать сигналом, что в большинстве своем инвесторы еще не в полной мере осознали серьезность ситуации, а именно угрозу масштабных распродаж. Мы неоднократно писали, что инвесторы на рынке акций слишком долго сохраняли оптимизм, поэтому последние события застали их врасплох. Мы видим тревожные сигналы в данных потоках фондов акций за неделю. Текущие распродажи на рынке напоминают ситуацию 2008 года, когда конечные инвесторы сохраняли спокойствие вплоть до последнего момента - тогда падение было связано, скорее, с поиском ликвидности, а не результатом осознанного и своевременного репозиционирования. Судя по имеющимся данным, пока мы видим лишь самое начало массового ухода инвесторов из более рискованного класса активов - акций EM. "Горячие деньги" последних несколько месяцев все еще остаются в игре, инвесторы несут убытки, но пока не хотят выводить средства с рынка", - говорится в обзоре.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $70 млн против притока $50 млн неделей ранее (первая неделя оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $50 млн, на предыдущей неделе приток равнялся $70 млн (третья неделя притока).

"По итогам отчётной недели фондам облигаций GEM удалось получить еще $214 млн. Потоки в российских фондах также оказались в плюсе (около $10 млн), что обеспечило положительный совокупный результат на уровне $40 млн и ознаменовало 19 недель притоков за последние 5 месяцев. Инвесторы, вкладывающие в бонды EM и России, ведут себя чрезмерно спокойно и даже безрассудно. Тем не менее, мы отмечаем историческую тесную корреляцию между потоками акций и облигаций на EM и считаем важным предупредить, что дальнейшее игнорирование экономических последствий коронавируса может дорого обойтись участникам рынка", - пишет Смольянинов.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован чистый приток капитала на уровне $40 млн против притока $140 млн неделей ранее (13 недель притока капитала). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался чистый приток капитала на уровне $10 млн по сравнению с притоком $30 млн неделю назад (7 недель притока).