.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвесторы в акции GEM, застигнутые врасплох падением рынка, только начали продавать, в бондах ЕМ по-прежнему спокойно - "БКС Глобал Маркетс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 февраля 2020 года 10:21
Инвесторы в акции GEM, застигнутые врасплох падением рынка, только начали продавать, в бондах ЕМ по-прежнему спокойно - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвесторы в акции GEM (глобальные фонды, инвестирующие в акции развивающихся рынков), застигнутые врасплох падением рынка, только начали продавать, а вот в облигациях ЕМ (развивающиеся рынки) по-прежнему спокойно по итогам недели, завершившейся 26 февраля, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 20 по 26 февраля составил $30 млн против притока $190 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. "На прошлой неделе глобальные инвесторы EM забрали всего $1,5 млрд своих денег из фондов акций GEM, что, однако, оказалось крупнейшим оттоком с середины августа. Такую динамику можно считать сигналом, что в большинстве своем инвесторы еще не в полной мере осознали серьезность ситуации, а именно угрозу масштабных распродаж. Мы неоднократно писали, что инвесторы на рынке акций слишком долго сохраняли оптимизм, поэтому последние события застали их врасплох. Мы видим тревожные сигналы в данных потоках фондов акций за неделю. Текущие распродажи на рынке напоминают ситуацию 2008 года, когда конечные инвесторы сохраняли спокойствие вплоть до последнего момента - тогда падение было связано, скорее, с поиском ликвидности, а не результатом осознанного и своевременного репозиционирования. Судя по имеющимся данным, пока мы видим лишь самое начало массового ухода инвесторов из более рискованного класса активов - акций EM. "Горячие деньги" последних несколько месяцев все еще остаются в игре, инвесторы несут убытки, но пока не хотят выводить средства с рынка", - говорится в обзоре. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $70 млн против притока $50 млн неделей ранее (первая неделя оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $50 млн, на предыдущей неделе приток равнялся $70 млн (третья неделя притока). "По итогам отчётной недели фондам облигаций GEM удалось получить еще $214 млн. Потоки в российских фондах также оказались в плюсе (около $10 млн), что обеспечило положительный совокупный результат на уровне $40 млн и ознаменовало 19 недель притоков за последние 5 месяцев. Инвесторы, вкладывающие в бонды EM и России, ведут себя чрезмерно спокойно и даже безрассудно. Тем не менее, мы отмечаем историческую тесную корреляцию между потоками акций и облигаций на EM и считаем важным предупредить, что дальнейшее игнорирование экономических последствий коронавируса может дорого обойтись участникам рынка", - пишет Смольянинов. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован чистый приток капитала на уровне $40 млн против притока $140 млн неделей ранее (13 недель притока капитала). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался чистый приток капитала на уровне $10 млн по сравнению с притоком $30 млн неделю назад (7 недель притока).
.
28 февраля 2020 года 10:11
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что на фоне мировой паники к коррекционному снижению перешло и золото, котировки которого опустились к 1630 долларам за унцию и, с технической точки зрения, могут стремиться к 1600 долларам. читать дальше
.28 февраля 2020 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг заметным падением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского заметно снижаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают быстро снижаться. читать дальше
.27 февраля 2020 года 17:38
Рынки относятся к вспышке коронавируса как к шоковому событию на стороне спроса, а не предложения - Julius Baer
Рынки относятся к вспышке коронавируса как к шоковому событию на стороне спроса, а не предложения, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы продолжаем предпочитать умеренный кредитный риск риску дюрации на фоне низких темпов роста экономики и мер финансового давления, - отмечает руководитель... читать дальше
.27 февраля 2020 года 16:41
Маловероятно, что евро будет расти к доллару на фоне дальнейшего укрепления доллара по широкому спектру активов - ВТБ Капитал Форекс
Утром в четверг евро-доллар прорвался выше 1,09 и достигал отметки 1,0946 - видимо, на срабатывании стоп-приказов выше отметки 1,09, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "На этом, скорее всего, локальный рост пары eur/usd закончен, - полагает... читать дальше
.27 февраля 2020 года 14:53
Базовый прогноз по нефти на ближайшие торговые сессии - возврат выше 53,5 доллара за баррель, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Основным негативным драйвером выступают новые минимумы по нефти. Баррель марки Brent в четверг в моменте доходил до уровня 51,86 впервые с декабря 2018 года,... читать дальше
.27 февраля 2020 года 13:52
Подорожание золота является отражением несовершенства современной финансовой системы - "НФК-Сбережения"
Подорожание золота является отражением несовершенства современной финансовой системы, отмечается в аналитическом материале директора по развитию и стратегическому планированию АО "НФК-Сбережения" Алексея Кузьмина. "Ситуация с подорожанием золота по отношению к фиатным валютам является... читать дальше
.27 февраля 2020 года 12:22
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют акции NVIDIA к покупке со среднесрочной целью на уровне $310, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты рассчитывают на усиление позиций NVIDIA в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных, где... читать дальше
.27 февраля 2020 года 11:40
Нефтяной рынок полностью находится во власти негативных настроений инвесторов, спровоцированных страхами за мировую экономику и спрос на нефть, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки продолжают падение на фоне бегства инвесторов из рисковых активов. Контракты на Brent в моменте... читать дальше
.27 февраля 2020 года 11:16
Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах четверга динамично укрепляется, продолжая наметившуюся в предыдущие дни тенденцию роста. С технической точки зрения, отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова, на 4-часовом графике пары... читать дальше
.27 февраля 2020 года 10:19
Аналитики Промсвязьбанка считают, что нефть может продолжить снижение к 50 долларам/баррель, говорится в их обзоре. Нефть все же начала второй заход к низам 2018 года на фоне общей нарастающей нервозности из-за активного распространения коронавируса за пределами Китая, констатируют в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.