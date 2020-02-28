Золото, с технической точки зрения, может стремиться к 1600 долларам - ИК "Велес Капитал"

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что на фоне мировой паники к коррекционному снижению перешло и золото, котировки которого опустились к 1630 долларам за унцию и, с технической точки зрения, могут стремиться к 1600 долларам.