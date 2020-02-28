Утреннее снижение рынка акций в пятницу составит 2% - ИК "Атон"

Аналитики ИК "Атон" прогнозируют негативное начало фондовых торгов на отечественном рынке акций в пятницу - снижение составит 2%, сообщается в обзоре компании.