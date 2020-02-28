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28 февраля 2020 года 09:55
Индекс Мосбиржи отыграет в пятницу утром ухудшение внешнего фона - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи отыграет в пятницу утром ухудшение внешнего фона, открытие пройдет с понижением порядка 1,5-2,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением порядка 1,5-2,5%, в районе 2850-2870 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2820, 2800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2900, 2920 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся ухудшение состояния внешнего фона. Однако во второй половине дня не исключен некоторый отскок перепроданного рынка акций от утреннего минимума. Поводом для этого может стать вполне вероятный "отбой" фьючерсов на нефть сорта Brent от близкого уровня поддержки $50 за баррель", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. Публикация большого количества важных статистических показателей состоится во второй половине дня в США. Однако их значимость отойдет на второй план в связи с общей неопределенностью на рынках перед выходными днями, отмечает В. Манжос. Для участников локальных торгов ключевым внешним ориентиром послужит динамика нефтяных котировок.
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28 февраля 2020 года 10:11
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что на фоне мировой паники к коррекционному снижению перешло и золото, котировки которого опустились к 1630 долларам за унцию и, с технической точки зрения, могут стремиться к 1600 долларам. читать дальше
.28 февраля 2020 года 09:44
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.27 февраля 2020 года 17:38
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.27 февраля 2020 года 16:41
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.27 февраля 2020 года 13:52
Подорожание золота является отражением несовершенства современной финансовой системы - "НФК-Сбережения"
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.27 февраля 2020 года 12:22
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.27 февраля 2020 года 11:40
Нефтяной рынок полностью находится во власти негативных настроений инвесторов, спровоцированных страхами за мировую экономику и спрос на нефть, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки продолжают падение на фоне бегства инвесторов из рисковых активов. Контракты на Brent в моменте... читать дальше
.27 февраля 2020 года 11:16
Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах четверга динамично укрепляется, продолжая наметившуюся в предыдущие дни тенденцию роста. С технической точки зрения, отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова, на 4-часовом графике пары... читать дальше
.27 февраля 2020 года 10:19
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