Индекс Мосбиржи отыграет в пятницу утром ухудшение внешнего фона - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи отыграет в пятницу утром ухудшение внешнего фона, открытие пройдет с понижением порядка 1,5-2,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением порядка 1,5-2,5%, в районе 2850-2870 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2820, 2800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2900, 2920 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся ухудшение состояния внешнего фона. Однако во второй половине дня не исключен некоторый отскок перепроданного рынка акций от утреннего минимума. Поводом для этого может стать вполне вероятный "отбой" фьючерсов на нефть сорта Brent от близкого уровня поддержки $50 за баррель", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Публикация большого количества важных статистических показателей состоится во второй половине дня в США. Однако их значимость отойдет на второй план в связи с общей неопределенностью на рынках перед выходными днями, отмечает В. Манжос. Для участников локальных торгов ключевым внешним ориентиром послужит динамика нефтяных котировок.