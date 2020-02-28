Рынок акций откроется в пятницу падением на 2-3% - Алор Брокер

Российский рынок акций откроется в пятницу падением на 2-3%, говорится в комментарии Алор Брокер.

Ситуация в пятницу с утра лишь усугубляется, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов: американские фьючерсы теряют более 2%, нефть обвалилась примерно на 2,5% и подошла вплотную к отметке 50 долларов за баррель.

"Это очень негативный сигнал - в последние дни в ходе азиатских сессий фьючерсы на индексы США и нефть подрастали. Поэтому откроемся мы падением процента на 2-3. Никакие технические факторы сейчас практически не работают, все уровни поддержки как по акциям, так и по валюте с нефтью проскакиваются без задержек. В общем дело "попахивает" новым масштабным кризисом", - пишет А. Антонов.