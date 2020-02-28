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28 февраля 2020 года 09:20
Пара доллар/рубль уже в начале сессии пятницы может подняться выше 66,5 - Промсвязьбанк
Дальнейшее падение рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 51 доллара, и ослабление валют развивающихся стран, теряющих в пределах 0,9%, будут давить на рубль. Это позволит паре доллар/рубль уже в начале сессии пятницы подняться выше 66,5 рубля, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. В случае сохранения негативных настроений на рынках, российская валюта продолжит нести потери, а доллар попытается преодолеть верхнюю границу диапазона 66-67 рублей и закрепиться над ней, указывает специалист банка. "С технической точки зрения, ближайшими сопротивлениями для американской валюты выступают отметки 67 и 68 рублей. При этом доллар в паре с рублем выглядит перекупленным, что в случае стабилизации ситуации на рынках может стать одной из причин для коррекции - в преддверии выходных часть игроков может зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, что поспособствует отступлению пары доллар/рубль от локальных максимумов", - пишет Б. Зварич.
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28 февраля 2020 года 10:11
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