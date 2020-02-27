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27 февраля 2020 года 18:44
ГК "ФИНАМ" считает акции "Сбербанка" перспективным вложением на горизонте года и рекомендует покупать бумаги на коррекции
ГК "ФИНАМ" считает акции "Сбербанка" перспективным вложением на горизонте года и рекомендует покупать бумаги на коррекции, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы сохраняем позитивные ожидания по прибыли "Сбербанка" в 2020 году, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Наталия Малых. - Несмотря на "встречный ветер" в виде повышения стоимости риска и снижения процентных ставок, банк, по нашим оценкам, сможет достичь целевую прибыль в размере 1 трлн руб. Текущий консенсус Reuters 930 млрд руб. мы считаем консервативным. Со стороны внешней среды госбанк получит поддержку от консолидации отрасли и реализации госрасходов в плане национальных проектов и увеличения социальных выплат. С учетом понятной дивидендной политики, конкурентной доходности и невысоких мультипликаторов акций мы считаем акции "Сбербанка" перспективным вложением на горизонте года и рекомендуем покупать бумаги на коррекции". "Сбербанк" выпустил в целом положительные финансовые результаты, отчитавшись о росте прибыли акционеров в 2019 году на 1,4% до 845 млрд руб., указывается в комментарии аналитика. Без учета убытка от продажи Дэнизбанка прибыль составила почти 915 млрд руб. (+10% г/г). В 4К 2019 прибыль выросла на 19,5% до 212 млрд руб. Рентабельность собственного капитала остается сравнительно высокой, 20,3% по итогам прошлого года. Показатели кредитного портфеля преимущественно улучшились в 4-м квартале. Портфель gross увеличился на 2,6% к/к, розничный сегмент подрос на 3,2% к/к, корпоративный – на 2,2% к/к. Доля неработающих кредитов снизилась за квартал на 0,13% до 4,31%, их покрытие резервами составило 148% в сравнении с 150% в конце 3 кв. Доходы от кредитования показали почти нулевой рост (0,5%) в 4К 2019 на фоне роста кредитного портфеля, снижения чистой процентной маржи (ЧПМ) в сравнении с 4К 2018 на 10 б.п. до 5,52% и увеличения резервирования на 69%. Стоимость риска составила 0,80% в сравнении с 0,67% в 4К 2018. Между тем, в 4К 2019 снижение стоимости фондирования позволило улучшить ЧПМ на 22 б.п. Комиссии показали быстрый рост в 4К 2019 на 24% г/г. Всего за год банк заработал почти 500 млрд руб. чистых комиссионных, что на 13,6% больше, чем в 2018 году. "Мы ожидаем, что менеджмент рекомендует направить на дивиденды 50% прибыли по МСФО, и выплаты, таким образом, могут составить 18,7 руб. на акцию, что на 17% выше, чем в прошлом году благодаря повышению коэффициента выплат. Дивиденд сейчас предлагает инвесторам доходность 7,6% по обыкновенным акциям и 8,3% по привилегированным", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ".
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