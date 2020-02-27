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27 февраля 2020 года 18:06
Западные нефтяные компании не будут снижать размер дивиденда - ИК "Фридом Финанс"
Западные нефтяные компании не будут снижать размер дивиденда, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Они предпочтут наращивать займы, что в условиях низких ставок обойдется им дешевле, чем возможная потеря части капитализации, и за счет займов смогут расплатиться с инвесторами. По мнению аналитиков ИК "Фридом Финанс", в данном контексте и на текущих рекордно низких ценах на акции (в целом отрасль торгуется на минимумах 11 лет) покупка бумаг нефтяных компаний с прицелом на дивиденды выглядит интересной инвестиционной идеей. Дивидендная доходность компаний США сейчас составляет: ConocoPhillips - 3,3%, Chevron - 5,2%, Exxon - 6,4%. В Европе: BP - 7,6%, Royal Dutch's - до 8,1%. "Первой компанией, которая столкнется с нехваткой ликвидных средств для выплаты дивидендов, будет Exxon Mobil, - полагают эксперты ИК "Фридом Финанс". - Из-за низкой рентабельности и высоких издержек добычи сырья она имеет очень высокий порог стоимости нефти, при которой она способна выплачивать дивиденды - выше 80 долларов за баррель. Их конкуренты из Chevron и ConocoPhillips более устойчивы, но тоже испытывают проблемы. Чтобы сохранить свободный денежный поток на том уровне, который был заложен на текущий 2020 год, этим компаниям требуется, чтобы нефть марки WTI торговалась не ниже отметки 55-57 долларов. В текущих рыночных условиях стоимость данного сорта снижается до 47,5 доллара за баррель, что повторяет минимумы января 2019 года. Средняя по году стоимость WTI уже находится ниже 55 долларов. И по мере того, как ситуация на рынке будет оставаться неопределенной, средний ценник будет и дальше снижаться, а у нефтяных компаний расти кассовые разрывы". На взгляд аналитиков ИК "Фридом Финанс", в Европе ситуация пока выглядит лучше. Британская BP и англо-голландская Royal-Dutch Shell способны направлять свободный денежный поток на дивиденды при ценах от 40 до 50 долларов по марке Brent. В текущий момент европейский эталон нефти стоит больше 52 долларов, а средняя по году цена находится выше 63 долларов, указывается в комментарии ИК "Фридом Финанс".
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