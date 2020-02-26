Рынок акций РФ обладает некоторым потенциалом коррекционного роста - ИК "Велес Капитал"

Настроения на мировых фондовых и сырьевых площадках в среду к завершению российских торгов заметно улучшились без видимых причин, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Инвесторы, судя по всему, посчитали, что пришло время коррекции после серьезных продаж в первой половине недели. "Российский рынок также обладает некоторым потенциалом коррекционного роста, но стоит помнить, что основной тренд сместился в сторону нисходящего, а возросшая волатильность увеличивает риски как "быков", так и "медведей"", - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии стремились отвоевать позиции и закрепиться в плюсе. "Для рублевого индикатора ключевым сопротивлением на ближайшие дни выступает отметка 3050 пунктов, а для долларового - уровень 1500 пунктов, - указывает Е. Кожухова. - До закрепления выше указанных отметок говорить о возвращении восходящего тренда будет рано. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2990-3050 пунктов".