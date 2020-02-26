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26 февраля 2020 года 18:18
Замедление экономического роста будет временным - Julius Baer
Спад на рынках ценных бумаг продолжился из-за быстрого распространения коронавируса в новые страны, включая Италию и Южную Корею, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Патрик Ланг продолжает считать, что замедление экономического роста будет временным, и любая коррекция на фондовом рынке является возможностью для покупки. "Теперь мы видим запоздалую реакцию глобальных фондовых рынков на коронавирус из-за его неожиданно быстрого распространения в странах, которые находятся далеко от эпицентра событий, - отмечает эксперт Julius Baer. - Следует предположить, что вирус и связанные с ним карантинные меры окажут значительное влияние на деловую активность. Тем не менее, мы продолжаем считать это временным внешним шоком, и рынки отнесутся к нему как к единичному событию. Таким образом, мы считаем коррекцию возможностью для инвестиций на фондовых рынках". Если в Европе можно наблюдать некоторые признаки паники, то в США распродажа на рынках денежных средств и производных финансовых инструментов происходит довольно упорядоченно, подчеркивает Патрик Ланг. "Это может быть признаком того, что стоит ожидать дальнейшее краткосрочное снижение. Что касается более долгосрочной перспективы, мы считаем, что текущая коррекция окажется полезной для фондовых рынков, и замедление экономики в первом и, возможно, втором квартале текущего года продлит экономический цикл", - заключает специалист Julius Baer.
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.25 февраля 2020 года 18:40
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