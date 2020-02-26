Сильной поддержкой для нефти выступает уровень $44-45/баррель - ИК "Фридом Финанс"

Цены на "черное золото" вновь снижаются после роста в начале торгов, продолжение тенденции обусловлено отсутствием снижения рисков распространения коронавируса, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Локально котировки нефти зависят от того, когда начнется сокращение числа инфицированных коронавирусом. Если в ближайшее время этого не произойдет, цена Brent опустится ниже $50/баррель. Сильной поддержкой выступают уровни в районе $44-45/баррель Brent", - отмечает аналитик инвесткомпании Евгений Миронюк.

Ранее цены на нефть поддерживали надежды на более глубокое сокращение добычи в рамках ОПЕК+. Однако кроме устных заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК и её партнеры ответственно отреагируют на распространение вируса, других подтверждений намерений организации пока нет. Днем ранее во вторник поступила информация от Международного энергетического агентства (МЭА) по росту мирового спроса на нефть. В настоящее время он упал до минимального уровня за последнее десятилетие, также вероятно дальнейшее снижение спроса.

"Помимо очевидного локального снижения есть, и фундаментальные причины: и замедление среднегодового роста мирового ВВП, и развитие энергоэффективных технологий, и изменение энергобаланса, переход на альтернативные источники энергии, а также стремление развитых стран отказаться от пластика и полиэтилена, производимых из нефтепродуктов, - отмечает Е. Миронюк. - По итогам 2019 г нефтегазовый сектор США и так показал худшие результаты среди всех секторов экономики. Инвестиционный цикл в отрасли растянут во времени. В течение года добыча в странах не-ОПЕК может вырасти на 1,9 млн баррелей/сутки за счет Гаяны, Бразилии, Норвегии, Канады и др. стран. Сокращение добычи ввиду рыночных факторов, а именно истощения действующих месторождений может существенно сказаться на объеме предложения спустя годы".

Инвесторы сейчас обращают внимание на рост запасов нефти и нефтепродуктов в США. Они растут пятую неделю подряд, по данным API на этой неделе выросли на 1,3 млн баррелей, в то же время совокупные невостребованные запасы могут сталь рекордными в течение 2-3 месяцев после начала сокращения спроса в Азии, то есть к началу марта-апреля.