Продавцы рубля испытывают проблемы уже в диапазоне 65,5-66 за доллар - "Открытие Брокер"

Продавцы рубля испытывают проблемы уже в диапазоне 65,5-66 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль в моменте слабел до 65,72 за доллар и 71,56 за евро, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3535 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,10%, недельная - до 6,15%, а месячная - до 6,21%.

Аукцион ОФЗ состоялся, но итоги его оказались вполне релевантными к текущей ситуации. Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года. Удалось разместить бумаги всего на 9,082 млрд рублей по номиналу при спросе 13,302 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,84%. Впрочем, отмечает А. Кочетков, какой-то большой необходимости в заёмных средствах у Минфина нет, поэтому к итогам можно относиться лишь в качестве замера рыночных настроений.

Пока в ФРС не готовы говорить о снижении ставки, но на фоне ухудшения ситуации в мировой экономики могут начать снижаться показатели в США, что вынудит регулятора смягчить денежную политику. В этом случае рубль вернёт потерянные позиции благодаря своей реальной высокой доходности. Впрочем, обращает внимание специалист "Открытие Брокер" уже в диапазоне 65,5-66 за доллар продавцы рубля испытывают проблемы.