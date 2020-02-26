Более вероятно продолжение роста доллара в район годового максимума 67,16 рубля - БКС

Пара USD/RUB не прекращает попытки преодолеть сильное сопротивление 65,67, однако, несмотря на превышение этой отметки, откатилась в рамках коррекции. Тем не менее, пока среднесрочный восходящий канал на 4-часовом графике остается в силе, более вероятно продолжение роста доллара в район годового максимума 67,16 руб., считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.