USD/CNY может перенастроиться на консолидационный лад - ГК "ФИНАМ"

Пара USD/CNY может перенастроиться на консолидационный лад в силу того, что доллар окажется под давлением, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".

Юань в условиях бегства от рисков выглядит непривлекательно – на текущей неделе рост доллара к китайской валюте продолжается, отмечают специалисты компании.

"Вместе с тем, на наш взгляд, в краткосрочной перспективе пара USD/CNY может перенастроиться на консолидационный лад в силу того, что и доллар окажется под давлением – мощное двухдневное падение американского рынка акций и возникшие у игроков опасения по поводу реакции экономики США на вспышку коронавируса провоцируют ожидания монетарного смягчения со стороны ФРС в текущем году. На дневном графике курс вновь "зацепился" за психологическую отметку 7,0, и в краткосрочной перспективе допускается консолидация в диапазоне 7,0-7,061", - пишет ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.