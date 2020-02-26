.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи до конца недели может превысить 3000 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 февраля 2020 года 14:52
Индекс Мосбиржи до конца недели может превысить 3000 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи снижается до минимальных значений с середины декабря, в моменте доходя до 2958 пунктов, но до конца недели может вернуться выше 3000 пунктов, индекс РТС - выше 1450 пунктов, отмечается в комментарии аналитиков ИК "Фридом Финанс". Российский рынок падает на одной волне с мировыми площадками (германский DAX сегодня теряет до 2,1%, британский FTSE100 до 1,9%, Азия закрылась в минусе до 1,3%). Нефть обновила минимум недели, упав до 53,17 доллара за баррель. В красной зоне почти весь российский рынок, за исключением Полюса (+2,1%). Компания дорожает шестую сессию подряд в связи с ростом котировок золота. По мнению экспертов ИК "Фридом Финанс", акции Полюса пока достигли своего предела и выше 9020 рублей за штуку не пойдут. Дальнейшую динамику будет определять то, к каким уровням выйдет золото. На взгляд аналитиков инвесткомпании, из российских акций наиболее чувствительных к негативу, связанному с вирусом, оказались металлурги, угольщики и электроэнергетики : Мечел (-5,4%), Распадская (-3,6%), Русгидро (-3,8%), МРСК ЦП (-3,3%). Уже по традиции на фоне новостей об эпидемии дешевеет Аэрофлот (-3,6%). Усиливают падение бумаги, попавшие под распродажу накануне: М.Видео (-3,4%), АФК Система (-3,3%) и Яндекс (-3,2%). К ним примкнули акции застройщика ЛСР (-3,8%). Компания сильно просела после публикации в петербургской деловой прессе о вредных песчаных карьерах Ленобласти, с которыми власти планируют бороться. "Ждем скорого восстановления котировок акций российских компаний, - прогнозируют аналитики ИК "Фридом Финанс". - Индекс Мосбиржи до конца недели может вернуться выше 3000 пунктов, индекс РТС - выше 1450 пунктов. Откат от минимумов уже начался, и мы ждем, что в течение дня диапазон колебаний по индексу Мосбиржи сузится до 2980-3000 пунктов".
.
26 февраля 2020 года 18:18
Спад на рынках ценных бумаг продолжился из-за быстрого распространения коронавируса в новые страны, включая Италию и Южную Корею, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Патрик Ланг продолжает считать, что замедление экономического роста будет временным, и любая коррекция на фондовом... читать дальше
.26 февраля 2020 года 17:45
Цены на "черное золото" вновь снижаются после роста в начале торгов, продолжение тенденции обусловлено отсутствием снижения рисков распространения коронавируса, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Локально котировки нефти зависят от того, когда начнется сокращение числа инфицированных... читать дальше
.26 февраля 2020 года 17:20
Энергетический сектор рынка высокодоходных облигаций США оказался под давлением, в то время как среднее значение кредитного спреда превысило максимумы прошлого декабря и достигло самого высокого уровня с 2016 года, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы не ожидаем, что спреды вернутся к... читать дальше
.26 февраля 2020 года 15:26
Пара USD/CNY может перенастроиться на консолидационный лад в силу того, что доллар окажется под давлением, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Юань в условиях бегства от рисков выглядит непривлекательно – на текущей неделе рост доллара к китайской валюте продолжается, отмечают специалисты... читать дальше
.26 февраля 2020 года 11:50
Цена акции Mastercard может достигнуть $342 к концу года, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. По мнению эксперта, из-за новостей о снижении ожидаемой выручки корпорации в первом квартале 2020 года под влиянием коронавируса и всеобщей распродажи на фондовых... читать дальше
.26 февраля 2020 года 11:18
Фундаментально доллар остается более привлекательной валютой, чем евро, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Пара EUR/USD в моменте торгуется чуть ниже отметки 1,09, констатируют аналитики банка. Поддержку европейской валюте в последние дни оказывают технические факторы - большая часть операций... читать дальше
.26 февраля 2020 года 10:19
Вопреки ожиданиям, нефть не удержалась на уровне 56-57,5 долл./барр., в среду аналитики рассчитывают на удержание нефти выше 54 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Усиление страхов активного распространения коронавируса за пределами Китая спровоцировало распродажу в нефти, которая... читать дальше
.26 февраля 2020 года 09:26
Нефть провалилась во вторник под поддержку 55 долларов за баррель, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Кроме негативного внешнего фона на котировки подействовали слова главы Международного энергетического агентства о том, что в 2020 году рост спроса на нефть будет минимальным за... читать дальше
.26 февраля 2020 года 09:25
Фондовые индексы США резко упали во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в среду. Цены на нефть поднимаются в среду. читать дальше
.25 февраля 2020 года 18:40
Вспышка коронавируса может повлиять на темпы роста развитых экономик во втором квартале 2020 года - Julius Baer
Предварительные индексы деловой активности PMI по крупнейшим экономикам мира G10 сигнализируют об очередном замедлении темпов роста, вызванном вспышкой коронавируса, которая оказывает давление на спрос и цепочки поставок, говорится в комментарии Julius Baer. Повышаются риски, что эпидемия окажет... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.