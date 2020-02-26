Рубль уязвим из-за резкого всплеска волатильности - Sberbank CIB

Рубль уязвим из-за резкого всплеска волатильности и в среду может ослабнуть до 66 за доллар, поскольку в отсутствие позитивных новостей о коронавирусе рискофобия может усилиться, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Рубль во вторник попытался восстановиться после избыточного падения на неликвидном рынке на 2% днем ранее, однако затем снова отступил. - напоминают аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко. - Одномесячная вмененная волатильность рубля с пятницы повысилась на 2,4 п. п. до 12 п. п., что стало максимальным ростом данного показателя среди валют развивающихся рынков. Вероятно, инвесторы опасаются дальнейшего существенного ухудшения ситуации с коронавирусом. В этих условиях экспортеры, возможно, воздерживались от значительных продаж иностранной валюты, учитывая что большую часть рублевых средств, необходимых для уплаты НДПИ вчера, они, вероятно, получили на прошлой неделе".

Утром в среду рынки стабильны. Новости о коронавирусе противоречивы. С одной стороны, в Китае практически прекратился рост числа заболевших за пределами провинции Хубэй. С другой стороны, единичные случаи коронавируса были выявлены в новых странах Европы и Африки. "В отсутствие позитивных новостей, вероятность появления которых невелика (все сообщения о вакцине пока носят спекулятивный характер), рынки могут возобновить падение, и рубль ослабнет до 66 за доллар. Из важной статистики инвесторы будут следить за данными по продажам новых домов в США в январе", - указывают эксперты Sberbank CIB.