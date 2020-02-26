Долларовые евробонды являются лучшей альтернативой ОФЗ - Райффайзенбанк

Рынок ОФЗ, ранее полностью игнорировавший ослабление рубля, наконец, продемонстрировал некоторую коррекцию: за неделю доходности вдоль кривой выросли на 2-4 б.п., говорится в обзоре Райффайзенбанка. В частности, разместившиеся на прошлой неделе 10-летние ОФЗ 26228 сейчас стоят на 0,8 п.п. ниже средневзвешенной цены на аукционе.

"Локальные долги GEM продемонстрировали разнонаправленную динамику (ЮАР, Индия, Колумбия в плюсе, Бразилия и Турция в минусе), - отмечает аналитик банка Денис Порывай. - Существенным фактором поддержки долговых рынков выступает сдвиг кривой UST вниз (на 15-20 б.п.) к минимумам. Мы считаем ОФЗ дорогими в текущих условиях (обесценение рубля, скорее всего, не позволит ЦБ РФ снижать ключевую ставку тем темпом, который предполагают активные участники рынка госбумаг), лучшей альтернативой являются долларовые евробонды".

По мнению эксперта Райффайзенбанка, спрос на аукционе в среду, по всей видимости, будет невысоким, однако Минфин пока выполняет программу заимствований на 1 кв. с опережением плана, поэтому ценового дисконта ждать не стоит. Денис Порывай также отметил низкий спрос на сегодняшнем аукционе по размещению КОБР (3,7 млрд руб. из предложенных 248 млрд руб.), который, по мнению аналитика банка, свидетельствует об отсутствии у банков свободной рублевой ликвидности (возможно, сказывается ее дефицит из-за налоговых платежей).