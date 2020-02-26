Xtellus Capital подняла оценку ADS HeadHunter на 16%, сохранив рекомендацию "держать"

Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с $22 до $25,5 за штуку, сместив горизонт прогнозирования на год вперед и понизив стоимость акционерного капитала (CoE) на 50 базисных пунктов, сообщается в обзоре компании.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $22,98 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $25,31 за штуку.