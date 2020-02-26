Сейчас нет локальных факторов, которые подталкивали бы курс рубля к росту - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля остается выше 65,5 руб./$, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Давление на рубль связано с внешними условиями, сейчас нет локальных факторов, которые подталкивали бы курс к росту. В случае сохранения нервозности курс может приблизиться к 66 руб./$, но более вероятным выглядит откат к 65 руб./$, считают специалисты банка.