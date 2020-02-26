Цена акции Mastercard может достигнуть $342 к концу года - ИК "Фридом Финанс"

Цена акции Mastercard может достигнуть $342 к концу года, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова.

По мнению эксперта, из-за новостей о снижении ожидаемой выручки корпорации в первом квартале 2020 года под влиянием коронавируса и всеобщей распродажи на фондовых площадках цена на акции MA снижается быстрее, чем котировки ее основного конкурента Visa Inc. (V). С большой вероятностью дополнительным драйвером падения послужила новость о смене руководства. Под руководством нынешнего CEO выручка корпорации выросла на 205%, до $16,8 млрд. Рентабельность операционной прибыли удалось увеличить до 57,47%, или на 7,2%. Чистая прибыль повысилась на 340%, до $8,1 млрд, что является выдающимся результатом.

Аджай Банга покинет пост генерального директора Mastercard, который он занимает с 2010 года, 1 января 2021 года. Корпорация заявила, что совет директоров выбрал на эту должность Майкла Мибаха, который на сегодня занимает должность главного директора по разработке продуктов и работает в MA с января 2018 года. Г-н Банга станет председателем совета директоров Mastercard, а Ричард Хэйторнтвейт уйдет с этого поста в отставку.