Citi снизил рекомендацию для акций Evraz до "продавать" после переоценки сектора

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Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.

По итогам переоценки для акций Evraz рекомендация была понижена с "держать" до "продавать".

Рекомендации для бумаг других компаний сектора были оставлены без изменений: "покупать" для депозитарных расписок "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК); "держать" для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF).

Команда сырьевых аналитиков Citi понизила свой прогноз цены на коксующийся уголь в 2020 году на 6% - до $160 за тонну. Кроме того, экономисты инвестбанка теперь ждут курс рубля в текущем году на уровне 64 руб./$1 против старого прогноза 68,2 руб./$1. Как отмечают эксперты Citi, Evraz больше других компаний в секторе подвержен рискам, связанным со снижением цен на коксующийся уголь, волатильностью цен на ванадий и крепким рублем. Аналитики снизили свои ожидания по EBITDA компании в 2020 году на 11% - с $2361 млн до $2102 млн и на 5% в 2021 году - с $2248 млн до $2145 млн.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Evraz (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 3,25 (текущая цена - 3,6), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена ММК - 10,50 (текущая цена - 8,67), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 24 (текущая цена - 21,1), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Северсталь - 14 (текущая цена - 13,52), рекомендация - держать.