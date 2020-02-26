Фундаментально доллар более привлекателен, чем евро - "Нордеа банк"

Фундаментально доллар остается более привлекательной валютой, чем евро, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Пара EUR/USD в моменте торгуется чуть ниже отметки 1,09, констатируют аналитики банка. Поддержку европейской валюте в последние дни оказывают технические факторы - большая часть операций "carry trade" на развивающихся рынках фондируется за счет евро, поэтому в случае ухода из рисковых активов европейская валюта часто получает поддержку. При этом, по мнению специалистов банка, фундаментально доллар остается более привлекательной валютой, чем евро, так как риски распространения нового коронавируса для США по-прежнему выглядят менее существенными, чем для стран Еврозоны, которые более ориентированы на экспорт.

Среда небогата на значимые данные, поэтому в центре внимания останется тема коронавируса, отмечают в "Нордеа банке".