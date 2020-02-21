Цена акции State Street Corporation к концу года может достичь $88 - ИК "Фридом Финанс"

Цена акции State Street Corporation к концу года может достичь $88, причем потенциал роста связан с обещанным руководством повышением рентабельности собственного капитала до диапазона 12-15% и повышением оборотов, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова.

Одна из крупнейших инвестиционных корпораций (активы под управлением - $3 трлн) и второй по величине банк США ($34 трлн активов в депозитариях) State Street Corporation (STT) уточняет значение ранее заявленной в рамках выпущенного годового отчета (10-K) разводненной прибыли на акцию: она понижена на 6,43% - с $5,75 до $5,38.

"Данная корректировка связана с увеличением на $140 млн резерва под судебные иски, связанного с событиями 2015 года, когда были неправильно выставлены счета клиентам корпорации, - отмечает Ален Сабитов. - STT возместила большинству пострадавших клиентов эти расходы и усовершенствовала процессы выставления счетов. В 2017 году были выявлены случаи некорректного выставления счетов в сегменте пенсионных услуг. В настоящее время State Street ожидает, что совокупная сумма выплат клиентам за ошибочно выставленные счета, резервы на которые были оплачены или начислены, будет не менее $380 млн. При этом процесс еще не окончен".

Департамент юстиции в конце января 2020 года наметил рамки для возможного разрешения ситуации. STT намерена договориться об урегулировании проблемы с Департаментом. State Street Corporation ожидает, что любая договоренность будет включать как финансовые, так и нефинансовые положения. Несмотря на начисление резерва, конечная ответственность за нарушения может значительно превышать текущий резерв. По мнению корпорации, результат любого из разбирательств и любой санкции может оказать существенное негативное влияние на результаты деятельности и повлечь за собой значительные побочные последствия для бизнеса и репутации.

"Данная новость является довольно тревожной для STT, - считает эксперт ИК "Фридом Финанс". - В краткосрочной перспективе в его акциях усилится волатильность с тенденцией к снижению. Существенное негативное влияние означает, что потенциальное доначисление может уменьшить чистую прибыль минимум на 5%, то есть потенциальные расходы, которые могут отразиться в отчетности корпорации, составляют как минимум $112 млн. Снижение разводненной прибыли на акцию может снизить ее цену минимум до $73. По-нашему мнению, целевая цена акции State Street Corporation к концу года может достичь $88. Потенциал роста связан с обещанным руководством повышением рентабельности собственного капитала до диапазона 12-15% и повышением оборотов. При этом в данное допущение закладывается благополучный исход регуляторных разбирательств и отсутствие негативных для компании новостей".