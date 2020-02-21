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21 февраля 2020 года 15:44
Индекс Мосбиржи на предстоящей неделе может остаться в пределах широкой зоны консолидации в 3050-3150 пунктов - БКС
Рынки на будущей неделе останутся в заложниках "вирусных опасений, индекс Мосбиржи может остаться в пределах уже установившейся широкой зоны консолидации в 3050-3150 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в пятницу (перед длинными выходными) демонстрирует нейтральную динамику. Внешний фон остается противоречивым, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Рисковые активы, включая нефть, оказались под давлением информационного фона. Несмотря на хорошие новости из Китая, где темпы распространение вируса COVID-19, похоже, удается сдержать, заболевание проявляет себя вне границ КНР. В частности, Южная Корея сообщила о резком всплеске количества выявленных зараженных, на этом фоне корейский индекс KOSPI потерял 1,5%. Тревожные новости продолжают разогревать котировки золота, что делает бумаги российских золотодобытчиков лидерами роста в конце торговой недели. "Характер торгов на отечественном рынке на будущей укороченной неделе, по нашему мнению, будет неоднородным, шансов на установление четкого тренда в предстоящие торговые сессии немного. Инвесторы продолжат оценивать поступающие данные о распространении COVID-19 за выходные в Китае и в других странах. Также сохранится внимание к сигналам со стороны ключевых монетарных регуляторов, к ключевой статистике и корпоративным новостям. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи на предстоящей неделе может формироваться в пределах уже установившейся широкой зоны консолидации 3050-3150 пунктов", - пишет А. Бахтин.
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21 февраля 2020 года 18:55
Цена акции State Street Corporation к концу года может достичь $88, причем потенциал роста связан с обещанным руководством повышением рентабельности собственного капитала до диапазона 12-15% и повышением оборотов, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Одна из... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:48
Если внешняя конъюнктура продолжит оставаться напряженной, а макроэкономическая статистика будет слабой, стоит ожидать попыток золота достигнуть уровня в 1650 долларов/унцию, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Цены на золото за неделю прибавили более 3% и достигли максимальных за последние 7 лет... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:41
Возможна попытка проторговать верхнюю границу диапазона Brent в $55-60 на следующей неделе - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка рассчитывают на попытку проторговать верхнюю границу диапазона по Brent 55-60 долл./барр. на следующей неделе при условии стабилизации ситуации с коронавирусом в самом Китае и отсутствия негативных новостей относительно его распространения вне Китая, сообщается в... читать дальше
.21 февраля 2020 года 14:13
Ключевые центробанки мира продолжают накачивать мировую экономику ликвидностью, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Япония покупает на баланс облигации и другие инструменты со скоростью 80 трлн иен в год (эквивалентно 60 млрд долл. в... читать дальше
.21 февраля 2020 года 13:40
Цена акции Morgan Stanley к концу 2020 года может увеличиться до $58, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Эксперт считает, что акции корпорации стоит покупать, так как на фоне коррекции они стали выглядеть интересными с учетом дополнительных возможностей в части... читать дальше
.21 февраля 2020 года 13:14
Акции Cisco Systems в текущем году в полной мере отыграют свое прошлогоднее отставание от рынка и покажут доходность выше рыночной, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "Акции Cisco Systems за прошлый год значительно отставали по доходности от американского рынка в целом, что представляется нам... читать дальше
.21 февраля 2020 года 11:23
Аналитики "Нордеа банка" пересмотрели прогноз по паре EUR/USD и ожидают дальнейшего укрепления доллара до отметки 1,06 на горизонте 3 месяцев с последующим возвратом пары к уровню 1,10 на горизонте до конца текущего года, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Ключевым трендом на глобальных... читать дальше
.21 февраля 2020 года 10:23
Нефть в пятницу будет находиться под давлением, есть риски проторговки вниз 58-60 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть после неплохого подъема в четверг перешли в пятницу к снижению, констатируют специалисты банка. Новости уже из Южной Кореи о росте числа заболевших... читать дальше
.21 февраля 2020 года 10:18
Цены на нефть не выйдут из диапазона 55,50-59,50 долл./барр. на следующей неделе, отмечается в обзоре PremEx. "Рост цен на нефть продолжается 7-ю торговую сессию подряд, - указывают эксперты PremEx. - Цена Brent достигла уровня в $60,00 после того, как США ввели санкции против дочерней... читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы уменьшились в четверг на 0,4-0,7%. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
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