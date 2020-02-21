Силы фондовых "медведей" ограничены - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы оставались в рамках краткосрочных "боковиков". Российскому рынку по-прежнему не удается выйти из диапазона, но во второй половине недели торговля по рублевому индикатору проходит в верхней его половине, указывая на ограниченные силы "медведей", отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Долларовый индекс оказался под более сильным давлением ввиду ослабления рубля.