Мировые рынки перенасыщены ликвидностью - "ВТБ Капитал Форекс"

Ключевые центробанки мира продолжают накачивать мировую экономику ликвидностью, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Япония покупает на баланс облигации и другие инструменты со скоростью 80 трлн иен в год (эквивалентно 60 млрд долл. в месяц), ЕЦБ тратит на это 20 млрд евро в месяц, ФРС через покупку векселей расходует 60 млрд долл. в месяц.

Другие ЦБ мира также смягчают политику в последний год. "Эти деньги поступают на рынки и не могут не вызвать на них рост тех или иных активов, - указывает эксперт. - С другой стороны, замедление мировой экономики, начавшееся еще до коронавируса и им усиленное, должно было вызывать сворачивание аппетитов к риску. В итоге наблюдается на первый взгляд парадоксальная ситуация - растет доллар к большинству валют, при этом с одной стороны, растут фондовые рынки (что говорит о росте аппетитов к риску), а с другой стороны, растет в цене золото и американские облигации (что говорит о сворачивании аппетитов к риску)".

Если же присмотреться внимательнее, то в последний месяц, когда доллар начал расти к евро, фондовые рынки хоть и обновили максимум после коррекции, но росли совсем не так уверенно как в прошлом году, в то время как рост золота и американских облигаций четко коррелирует с начавшимся ростом доллара, отмечает Алексей Михеев. Поэтому расхожее предположение о том, что евро падает как валюта фондирования и начнет расти, когда фондовые рынки мира начнут падать, по мнению эксперта, неверно.

"Рынок показал это совсем недавно, когда в третьей декаде января коррекция на американском фондовом рынке сопровождалась падением евро-доллара, - полагает Алексей Михеев. - Все дело в том, что в ситуации, когда мировые рынки перенасыщены ликвидностью, растет все. В прошлом году росли в первую очередь рисковые активы, а в этом году, хотя рисковые активы все еще растут (только на прошлой неделе американские индексы обновили исторические максимумы), но рост безрисковых более явно выражен. Потоки избыточных денег начинают перенаправляться в большей степени в активы-убежища, и именно поэтому доллар тоже растет. И это не краткосрочное явление, вызванное коронавирусом, а явление, назревавшее давно, и связанное с приближением конца глобального экономического цикла. Соответственно, если в какой-то момент фондовые рынки мира начнут коррекцию, доллар начнет расти только быстрее".