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21 февраля 2020 года 13:40
Цена акции Morgan Stanley может увеличиться до $58 к концу года - ИК "Фридом Финанс"
Цена акции Morgan Stanley к концу 2020 года может увеличиться до $58, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Эксперт считает, что акции корпорации стоит покупать, так как на фоне коррекции они стали выглядеть интересными с учетом дополнительных возможностей в части получения доходов и достойной дивидендной доходности. "Morgan Stanley (MS) приобретает финансовую корпорацию E*TRADE Financial Corporation (ETFC) за $13 млрд, - отмечает Ален Сабитов. - Данная сделка станет одной из крупнейших M&A в банковском секторе США. Morgan Stanley - глобальный системно значимый банк (G-SIB) со времен финансового кризиса 2008 года. В соответствии с условиями соглашения акционеры E*TRADE получат 1,0432 акции Morgan Stanley за каждую акцию E*TRADE. Таким образом, цена составляет $58,74 за акцию по закрытию торгов 19 февраля 2020 года для обыкновенных акций Morgan Stanley. Завершение сделки ожидается в четвертом квартале 2020 года". По мнению аналитика, эта сделка значительно увеличит сегмент управления активами (Wealth Management) Morgan Stanley и позволит корпорации стать лидером в отрасли управления активами. У E*TRADE более 5,2 млн клиентских счетов с более чем $360 млрд клиентских активов, в то время как у Morgan Stanley 3 млн клиентских счетов при $2,7 трлн клиентских активов. В результате этой сделки Morgan Stanley станет ведущим игроком в индустрии Workplace Wealth, которая занимается управлением акциями работников корпораций, которые они получают в виде вознаграждений, но продажа которых сразу невозможна (Employee stock purchase plan (ESPP)). Объединенный бизнес будет включать в себя ведущий бизнес в США по ESPP от E*TRADE , а также бренд Shareworks от Morgan Stanley (поставщик решений для управления ESPP как публичных корпораций, так и частных компаний). "Благодаря интеграции сегмент по управлению активами Asset Management будет приносить примерно 57% прибыли до налогообложения, исключая потенциальную синергию, по сравнению с 43% в 2019 году, - подчеркивает эксперт ИК "Фридом Финанс". - Акционеры обеих компаний получат выгоду от потенциальной экономии расходов, оцениваемой приблизительно в $400 млн, за счет максимизации эффективности технологической инфраструктуры, оптимизации общих корпоративных услуг и объединения банковских организаций, а также потенциальной синергии финансирования в размере около $150 млн за счет получения клиентских депозитов E*TRADE в сумме $56 млрд. Кроме того, Morgan Stanley получит расширенные технологические возможности для генерирования больших доходов от хранимых в рамках ESPP активов. Компания получает комиссии за продажу этих ценных бумаг, которая может зависеть от текущей рыночной стоимости. Данные активы составляют приблизительно $7,3 трлн, что обеспечит значительные возможности для получения дополнительной выручки". По мнению А. Сабитова, эта новость позитивна для Morgan Stanley (MS), хотя перед началом торгов его акции подешевели примерно на 5%. Компаниям финансового сектора очень выгодно объединяться, так как это повышает их устойчивость. До объявления сделки будущее E*Trade было неопределенным начиная с ноября 2019 года, когда два основных конкурента - The Charles Schwab Corporation (SCHW) и TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) объявили о слиянии, оцененном в $26 млрд. После того как SCHW объявил об отмене брокерских комиссий, акции ETFC упали в цене и на фоне усиления конкурентов возник вопрос о дальнейшем существовании E*TRADE. В результате покупки Morgan Stanley признает на своем балансе гудвилл (превышение цены покупки над чистыми активами) примерно в $6 млрд, что будет значительным увеличением данной статьи. Эффект от синергии составляет примерно 13%. Эффект от присоединения E*TRADE должен проявиться в четвертом квартале 2020 года, по завершении сделки. "Мы меняем наш прогноз по акциям Morgan Stanley и считаем, что к концу 2020 года цена его акции может увеличиться до $58 против нашего более раннего таргета на уровне $50. Мы считаем, что акции корпорации стоит покупать, так как на фоне коррекции они стали выглядеть интересными с учетом дополнительных возможностей в части получения доходов и достойной дивидендной доходности", - резюмирует специалист ИК "Фридом Финанс".
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