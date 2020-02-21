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21 февраля 2020 года 10:23
Нефть в пятницу будет находиться под давлением - Промсвязьбанк
Нефть в пятницу будет находиться под давлением, есть риски проторговки вниз 58-60 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть после неплохого подъема в четверг перешли в пятницу к снижению, констатируют специалисты банка. Новости уже из Южной Кореи о росте числа заболевших коронавирусом и объявлении 2 городов зонами особого внимания вновь подорвали уверенность инвесторов в контроле за ситуацией. Также против нефти сыграл и тот факт, что ОПЕК+ приняли решение не собираться на экстренный саммит, а провести его, как планировали, 5-6 марта. Статистика от Минэнерго вышла без сюрпризов: запасы сырой нефти выросли на 0,4 млн барр., а запасы бензинов упали на 2 млн барр., дистиллятов- на 0,6 млн барр. "В связи с ростом напряжения относительно распространения вируса за пределами Китая нефть будет под давлением, и мы видим риски проторговки вниз 58-60 долл./барр.", - пишут аналитики Промсвязьбанка.
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21 февраля 2020 года 11:23
Аналитики "Нордеа банка" пересмотрели прогноз по паре EUR/USD и ожидают дальнейшего укрепления доллара до отметки 1,06 на горизонте 3 месяцев с последующим возвратом пары к уровню 1,10 на горизонте до конца текущего года, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Ключевым трендом на глобальных... читать дальше
.21 февраля 2020 года 10:18
Цены на нефть не выйдут из диапазона 55,50-59,50 долл./барр. на следующей неделе, отмечается в обзоре PremEx. "Рост цен на нефть продолжается 7-ю торговую сессию подряд, - указывают эксперты PremEx. - Цена Brent достигла уровня в $60,00 после того, как США ввели санкции против дочерней... читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы уменьшились в четверг на 0,4-0,7%. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:27
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.20 февраля 2020 года 17:24
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Medtronic, коонструктивно оценивая финансовую отчетность компании за 3 фискальный квартал, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. Поставщик высокотехнологичных медицинских устройств Medtronic опубликовал... читать дальше
.20 февраля 2020 года 14:35
Аналитики Julius Baer занимают нейтральную позицию по золоту и ожидают снижения котировок до 1525 долларов США за унцию в ближайшие 3 месяца, сообщается в комментарии компании. "Цены на золото достигли отметки выше 1600 долларов США за унцию, и мы полагаем, что позитивные фундаментальные факторы... читать дальше
.20 февраля 2020 года 12:30
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций MetLife, отмечая, что потенциал их роста на ближайшие 6 месяцев с фундаментальной точки зрения составляет порядка 10,0%. MetLife - американская компания финансового сектора, предоставляющая юридическим и физическим лицам в США и за рубежом... читать дальше
.20 февраля 2020 года 11:26
Нефтяные котировки в утренние часы продолжают умеренно расти в условиях нейтрального новостного фона по теме коронавируса, говорится в обзоре "Нордеа банка". Ключевым фактором, играющим в пользу нефтяных котировок, является обострение вооруженного конфликта в Ливии, где добыча сырья в последнее... читать дальше
.20 февраля 2020 года 10:09
Нефти предстоит борьба за отметку 60 долларов за баррель, при этом ее рост в целом вызывает вопросы, сообщается в комментарии Алор Брокер. Котировки нефти без задержки прошли сопротивление 58-58,5 долларов за баррель, и теперь предстоит борьба за следующую отметку - 60 долларов, отмечает... читать дальше
.20 февраля 2020 года 09:24
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть продолжают расти в четверг. читать дальше
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