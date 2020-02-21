Вероятен тест нижней границы курса 62,80-63,80 руб./долл. на следующей неделе - PremEx

Вероятен тест нижней границы курса 62,80-63,80 руб./долл. на следующей неделе, говорится в обзоре PremEx. "Фокус рынка по-прежнему сосредоточен вокруг динамики распространения коронавируса в Китае, - отмечают эксперты компании. - Статистика приобретает положительную динамику – число выздоровевших уже превышает 16К, и это формирует позитивное настроение на глобальных площадках". Помимо этого, поддерживающим фактором для рисковых активов являются действия регуляторов. Так, Банк Японии заявил о готовности усилить смягчение денежно-кредитной политики в случае ухудшения влияния распространения коронавируса на экономику, а Национальный Банк Китая сегодня снизил ключевую на 10 б.п.

"Рубль на этом фоне среди валют развивающихся стран укрепился на 0,4% в паре с долларом США и на 0,3% в паре с евро, - отмечают аналитики PremEx. - Факторами поддержки для рубля выступает рост цены Brent, приближение налогового периода, пик которого приходится на 25 февраля, а также повышенный спрос на ОФЗ. В среду Минфин провел аукцион, разместив три выпуска бумаг на 51 млрд. руб., при спросе в 150 млрд руб. Мы сохраняем прогноз коридора $62,80-63,80 на предстоящую неделю и ожидаем тест его нижней границы".