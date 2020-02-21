Бонды ЕМ пользовались более высоким спросом, чем акции по итогам недели - БКС Глобал Маркетс

Инвесторы были готовы покупать облигации развивающихся рынков (ЕМ), однако приток капитала в акции ЕМ замедлился по итогам недели, завершившейся 19 февраля 2020 года, сообщается обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 13 по 19 февраля составил $190 млн против притока $330 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.